Antonio Muñoz, inicio de pontificado en Sevilla

Me he quedado la mar de tranquilo al saber que Antonio Muñoz tiene claro que será candidato a la Alcaldía en 2023. Hay dos andaluces que son directísimos cuando hablan de sus respectivos futuros en política. Jesús Aguirre, consejero de Salud, que lo ha consultado con su señora esposa, y el gran Varoufakis de la Alameda, que da por hecho en la entrevista con este periódico que será el número uno de la lista municipal del PSOE. Debates cerrados. Así se hace. Haya paz y después... Jesús Despojado, que es el orden por la carrera oficial.

Y me he quedado sereno, con una paz interior edificante, porque este Antonio no fue investido alcalde en el Salón Colón. No, no, no. Aquello fue un verdadero acto de proclamación, una suerte de coronación, al que sólo le faltó un Alejandro Rodríguez de Valcárcel a lo hispalense gritando los vivas a la ciudad con los maceros de fondo. Ahora entiendo el boato de aquel acto, aquella bulla de cofradía de gloria, el fervor, el entusiasmo y el brindis posterior en el Hotel Soho. Nuestro Antonio quiere ser alcalde por mucho tiempo. Hizo un buen discurso aquel día, con un contenido con fuste, al que le siguió la visita a las religiosas con las que siempre se ha llevado muy bien. Con algunas de ellas ha cultivado una relación afable y discreta.

El alcalde ha tenido un inicio de pontificado más que de mandato. Participó de lleno en el acto de presentación de la nueva línea de Metro en Casa Marifrán y ayer estaba ya por los pasillos de San Telmo para entrevistarse con el presidente Moreno (“Llamadme Juanma”). Algún codazo se ha llevado ya, como el vídeo de su aparición sin mascarilla en una fiesta nocturna la noche previa a la toma de posesión, que ya se sabe de la importancia de las vísperas en esta ciudad. Pero el comienzo ha sido bueno, serio y prometedor. La gente agradece que las administraciones se pongan de acuerdo para proyectos vitales como el del Metro. A estas alturas de la película no se entenderían más confrontaciones, dimes y diretes con una infraestructura que deberíamos tener desde hace muchos años.

Muñoz sabe, además, que el PP andaluz no está especialmente interesado en la Alcaldía de Sevilla, porque su candidato es impuesto por Génova. Si un presidente de la Junta siempre está más cómodo con un alcalde del otro partido en la capital, mucho más en el caso actual, porque José Luis Sanz representa la Sevilla Eterna para el colectivo de Junts x Málaga que controla San Telmo. Muñoz tiene pista para ir de artista. El alcalde apuesta de momento por estar en la calle. Tendrá foto con Pedro Sánchez y las fiestas mayores por delante. Y tiene a sus monjas que oran por si hubiera más codazos preparados.