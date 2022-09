Aumenta la resaca por lo de Morante

Continúa la resaca como en una acusada pleamar tras lo de Morante antier en el primer templo de Tauro. Han sido muchas las veces que las columnas de dicho templo se tambalearon, que yo vi cómo eso pasó alguna que otra vez, pero el presente es el presente y no cabe duda de que lo del orfebre cigarrero con el indómito Derribado, cuarto toro del envío de Matilla, no podrá ir al olvido en jamás de los jamases. Y como está empeñado en llegar al centenar de corridas, ayer no descansaba sino que mataba una de Zalduendo en Vera, que no está a un naranjazo del Paseo de Colón. Y con él, Pablo Aguado, que también se anuncia para cerrar esta tarde San Miguel. Qué tarde la de ese día 23 de septiembre del año en curso, qué manera de torear y qué forma de conseguir eso que se da muy de tarde en tarde y es lo de salir toreando por Antonia Díaz, La Mar y todo el Arenal.