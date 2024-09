Novedades otoñales (cinco apuestas)

Septiembre no es ese mes postvacacional y triste que algunos dibujan. Es el mes de los gozosos reencuentros, el heraldo del otoño y sus novedades, los días en los que la luz se suaviza (“tersa, tenue, tibia”, como escribe Enrique García-Máiquez). Si todo pasa, todo vuelve también. Como las cenas del Barbo Azul, donde este año celebramos la rentrée de cunquerianas maneras, con una botella de Châteauneuf du Pape. Me explico. El sumiller oficial de los barbos, Javier Compás, tuvo la elegante idea de homenajear a Antonio Rivero Taravillo con un vino que aparece en su novela 1922 (Pre-Textos). Así que levantamos nuestras copas con la feliz noticia de que en breve llegará a las librerías su biografía de Álvaro Cunqueiro (Renacimiento), que tantos deleites promete. La alegría se complementó con la también buena nueva de la inminente aparición de la novela de Javier Compás, Retratos de mujer con pelo corto (Platero). Y es que no deja de ser una hermosa paradoja que la temporada que representa la caducidad sea, realmente, el momento por excelencia de las novedades (y no solo literarias).

La mejor manera de celebrar a don Álvaro Cunqueiro (el “juglar sombrío” de Manuel Gregorio González) es con tinto francés (solo los tontos son nacionalistas del vino y el amor carnal). Y la mejor manera de celebrar las novedades literarias es leyéndolas y recomendándolas. Este año las editoriales sevillanas están cargaditas de manzanas. Ahí van otras tres apuestas. Por ejemplo, Athenaica celebra el bicentenario de Juan Valera con la biografía escrita por Rafael Jiménez Asensio, un libro que, seguro, ayudará a descubrir a un hombre fascinante que ha quedado atrapado en los manuales de Bachillerato: escritor, diplomático, político, aristócrata venido a menos, hedonista, liberal-conservador... Juan Valera. Liberalismo político en la España de los turrones, será sin duda uno de los pelotazos de la ya cercana Feria del Libro (buena frase de faja). De la editorial taurina El Paseíllo ya debe estar en las librerías El catalán de la mancha, de Santiago Rusiñol, pintor y escritor miembro de ese “98 catalán” que tan bien retrata Andrés Trapiello en su ensayo Los nietos del Cid (precisamente reeditado en 2023 por Athenaica). El Paseíllo, impulsada por el binomio David González-Fernando González Viñas, reedita en octubre también un miura de papel: la Historia del toreo de Néstor Luján (¿quién dijo que Cataluña no es taurina?), el maestro indiscutible de todos aquellos que han hecho periodismo con un ojo puesto en la Historia y la alegría de vivir. Visto el panorama, que llueva, que llueva, y nosotros en casa engolfados en la lectura y, si el bolsillo acompaña, con una copa de Châteauneuf du Pape.