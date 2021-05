Caza al pijo

Peleas entre pandillas de chiquillos ha habido siempre, en casi todos los casos sin mayores consecuencias. Cuando estaban cuajados de armas los arsenales de los naranjos los niños de las plazas de Doña Elvira y la Contratación de un barrio de Santa Cruz aún normalmente habitado -estoy hablando de 1963 o 1964- librábamos nuestras contiendas a naranjazos. Las peleas entre bandas de jóvenes, por desgracia, tampoco han sido infrecuentes, en este caso con resultados más serios. El próximo diciembre se estrenará el West Side Story de Spielberg -visto el tráiler me temo lo peor- y nadie ha olvidado la portentosa versión de Robbins y Wise de 1961. La obra se estrenó en teatro en 1957, dos años después del Rebelde sin causa de Ray. Preocupaba la violencia callejera protagonizada por pandillas de jóvenes salidos (aunque no en todos los casos) de ambientes desfavorecidos y familias desestructuradas (en West Side Story hay una canción irónica en la que los pandilleros se justifican ante un policía: "Oficial Krupke, nunca tuvimos el amor que su niño debería tener. Nuestras madres son drogadictas Nuestros padres son borrachos. No somos delincuentes. Somos incomprendidos").

Pero lo denunciado por los padres de los adolescentes agredidos en la Buhaira nada tiene que ver con lo primero, las incruentas batallas entre chiquillos, ni con lo segundo, las luchas entre pandillas por cualquier pretexto. Que un grupo de jóvenes vaya desde el suyo a otro barrio "culpable" de tener un mayor nivel de vida a "cazar pijos" es otra cuestión que podría tener que ver con la impregnación ambiental de una variante consumista y pandillera de la lucha de clases que ha perdido su sentido ideológico conservando lo que de odio pudiera también tener. A lo que hay que sumar el robo. "Queremos movilizarnos -dice, cargado de razón, el padre de una de las víctimas brutalmente apaleada- para exigir más seguridad en nuestro barrio, sobre todo con nuestros menores, que están siendo diariamente objeto del acoso, robo y violencia por parte de pandillas y delincuentes que vienen de otros barrios… No importa si los miran o no los miran o si les contestan o no, les van a zurrar de todas formas. Nuestros hijos están hartos de que les peguen y roben". La denuncia ha movilizado a otros padres de Los Remedios, Nervión o El Porvenir cuyos hijos también sufren estas agresiones. No es una cuestión menor.