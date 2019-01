El Cecop contra la LFP

Usted no sabe con quién se lo está jugando. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (en adelante LFP), Javier Tebas, que es chulito de carácter, dijo que el partido Sevilla-Betis se jugaría en la mañana del Domingo de Ramos, día 14 de abril, en el caso de que decidan fijarlo para ese día. Así harían el favor de no ponerlo por la tarde. Por el contrario, lo que pide el Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla (en adelante Cecop) es que ese partido se traslade a otro día. Juan Carlos Cabrera, como responsable de Seguridad por la parte municipal, sostiene la tesis lógica y coherente de que dicho derbi no se debería disputar el Domingo de Ramos. El subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, se lo ha indicado por escrito a la LFP.

Todas las opciones para jugar el Sevilla-Betis en ese fin de semana son malas o peores. Esta temporada, en el sorteo, cambiaron el orden de algunos partidos de la segunda vuelta de la Liga, que no es igual que la primera. Con el orden natural, correspondía jugarlo el 3 de febrero. Y no se entiende que hayan tenido la puntería de poner el derbi coincidiendo con la Semana Santa. Es decir, que podría haber coincidido con el Cabildo de Toma de Horas, dos semanas antes, para el que no hacen falta las Fuerzas de Orden Público. ¿O sí?

La falta de respeto a Sevilla es que se cambió a Semana Santa. El calendario fue mangoneado a conveniencia. El Domingo de Ramos por la tarde sería penoso, y por la mañana también: coincide con la travesía de La Paz desde el Parque de María Luisa y corta la glorieta del Cid, lo que colapsaría el tráfico hacia la Palmera y Los Remedios. Por lo demás, las otras opciones son malas, especialmente la del Sábado de Pasión, cuando sale La Milagrosa por Ciudad Jardín y Nervión, y pasa muy cerca del estadio del Sevilla. La guardia judía no encajaría en ese escenario de rivalidad. Y esperemos que no se les ocurra relegarlo al Lunes Santo, que también hay partidos. No respetan ni los días santos.

De todos modos digo yo: si el Cecop obligó al Gran Poder a cambiar su itinerario, cuando iba a volver por Francos, y puso la Madrugada como le dio la gana, ¿por qué esos remilgos con la LFP? Se pondrá el derbi en el día y hora que diga el Cecop, y eso es lo que hay. Y si a Tebas no le gusta, pues que ponga en la mañana del Domingo de Ramos el Huesca-Barcelona.

Es un pulso entre el Cecop y la LFP, que no se puede perder. Entre el orden y el caos, debe tener preferencia el orden. Sobre todo cuando hay descerebrados por medio, que ya se pelean entre los del mismo equipo. A ver quién se hace responsable.