Cuesta Maneli: Andalucía pura

En esta Andalucía nuestra y esta Huelva nuestra -por el alto número de andaluces occidentales, además de onubenses, que veranean en sus costas- reconstruir una pasarela y unas escaleras tras un devastador incendio para dar acceso a una de las mejores playas de Huelva puede durar tres o cuatro años. Ayer informaba el compañero Javier Ronchel que se han iniciado, dos años después del incendio, las obras de reposición de la pasarela y las escaleras de acceso a la playa Cuesta Maneli, dependiente del Ayuntamiento de Almonte. Las labores se han iniciado con tanto tino que empiezan en junio y concluirán en octubre. Perfecto. Entra por lo visto dentro de la lógica de nuestras administraciones empezar cuando se inicia la temporada de veraneo y terminar un mes después de que concluya. Así que hasta el verano de 2020 no se podrá disfrutar de esta espléndida playa que ofrece el lujo, tan raro en nuestras costas, de no sentirse asediados por bloques construidos en primera línea de playa ni agredidos por chiringuitos con músicas infames a todo volumen.

Quienes sumamos años de veraneos onubenses -especialmente, pero no sólo, matalascañeros- sabemos cuánto hay que andar para encontrar algo de naturaleza y de paz sin sentirse asediados por bloques en primera línea ni agredidos por las musicuchas de los chiringuitos. A lo mejor es un plan secreto de las autoridades para estimular el ejercicio y beneficiar la salud de los ciudadanos. Porque para pasear o bañarse viendo sólo dunas, y no bloques de muchas plantas, y oyendo sólo el mar, y no música basura, hay que hartarse de andar.

Tal vez el retraso de la restauración del acceso a Cuesta Maneli, o que se haga durante la temporada de veraneo, se deba a este interés por fomentar el ejercicio. Porque desde la Delegación de Desarrollo Sostenible puntualizan que esta playa ha estado y está abierta al baño… Eso sí, a condición de acceder a ella por la orilla desde Rompeculos o El Parador. Un paseíto.

Lo más divertido es que en junio de 2018 la alcaldesa de Almonte "celebraba" la "próxima" restauración de la pasarela de Cuesta Maneli después que la Consejería de Medio Ambiente anunciara la inversión de 416.000 euros para dicha obra. Pues menos mal. El incendio tuvo lugar en junio de 2017. La inversión se anunció en junio de 2018. Las obras se iniciaron en junio de 2019. Y todo podrá disfrutarse en el verano de 2020. Andalucía pura.