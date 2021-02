Defensa del aceite de oliva

Más allá de la polémica entre Bendodo y Garzón, más oportunistamente política que científica, y diga lo que diga Nutriscore, el aceite de oliva es un alimento clave en la dieta mediterránea, considerada una de las más saludables del mundo. Hace un año se publicaron estudios del Consejo Nacional de Investigación de Italia, la Universidad de Minnesota y varias universidades españolas que lo señalaban como un factor clave para aumentar la longevidad y la calidad de vida en la vejez. Así que no viene a cuento acusar de negacionistas a quienes discuten su clasificación en Nutriscore.

No es la primera vez que se carga contra el aceite de oliva. En los años 70 y 80, también argumentando "evidencias científicas", se decidió que era malo para la salud y que había que consumir los de girasol, cacahuete o soja. Y allá que se lanzaron muchos desdichados a desterrarlo de sus cocinas hasta que, siempre en base a "evidencias científicas", les dijeron lo contrario. Como estas -sean más o menos rigurosas y se contradigan o no- son los actuales dogmas de fe, quienes discrepan son los herejes negacionistas, los ignorantes anticientíficos que rechazan una verdad absoluta.

Nadie sensato puede dudar que informar sobre las bondades o peligros para la salud de los alimentos es algo positivo. Y que la obesidad, sobre todo en edades tempranas, a causa de la sobreabundancia de la llamada comida basura es un grave problema. Pero un sistema de clasificación que considera perjudicial para la salud el aceite de oliva y el jamón ibérico debe ser corregido o ignorado en este punto. Hercberg, uno de los padres del proyecto, ha subrayado que "el aceite de oliva no está penalizado por Nutriscore; por el contrario, está clasificado con una C, mejor que los de soja, girasol o maíz (D), coco y palma (E) y la mantequilla (E)". Inexacto. Porque se ignoran las propiedades del aceite de oliva también confirmadas por "evidencias científicas" (que por lo visto no son tan objetivas). La directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, ha señalado la necesidad de que sea "la excepción" en la calificación Nutriscore a causa del aval científico sobre sus bondades. El Gobierno de España no debe perder tiempo en hacerlo, y sumar el jamón ibérico a esta excepción, recitando los versos de Miguel Hernández: "Jaén, levántate brava / sobre tus piedras lunares, / no vayas a ser esclava / con todos tus olivares".