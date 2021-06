Distancia con Génova

La ausencia hoy de Juanma Moreno de la Plaza de Colón de Madrid es una muestra más de las claras distancias que el dirigente andaluz está marcando con la dirección nacional de su partido. El congreso del PP de Sevilla o la crisis municipal de Granada han sido otros episodios recientes en los que Génova y San Telmo no se han entendido. Para no ir al acto de hoy contra los indultos que prepara el Gobierno ni hacerse la foto en el escenario favorito del frente de derechas, Moreno no se ha preocupado ni de elaborar una excusa. Se limitó a decir que tenía ocupaciones "personales".