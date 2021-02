Espadas habla en chino

El alcalde intenta salvar los muebles del turismo mirando al horizonte. Presenta planes en la clausura de Santa Paula y, si hace falta, incluso habla en chino. Por intentarlo que no quede. Como el coronavirus nos ha dejado sin turismo asiático en Sevilla, algunos se están burlando porque Juan Espadas lanzó un mensaje a la comunidad china para felicitarlos por su Año Nuevo. En estos días, millones de chinos han salido de vacaciones, pero viajan por su país, pues por el nuestro no se atreverían, ni por otros de Europa tampoco. No quieren que el coronavirus vuelva a Wuhan, donde empezó todo, con permiso de los catalanes, que lo detectaron en marzo de 2019 en las aguas residuales de Barcelona, según un informe que no desmintieron.

El mensaje de Espadas se lo tomó la gente a guasa por dos motivos: porque ahora no puede venir ningún chino (los viajes turísticos al peligroso país llamado Xibanyá están en la lista negra y porque hablaba en chino mandarín, mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, envió otro mensaje en castellano.

Espadas lo hizo mejor. El alcalde de Sevilla no habla el chino mandarín como si fuera un profesor de la Universidad de Pekín, pero se le entendía. Bueno, se lo entendían los chinos, está confirmado. Habló de modo aceptable, se supone que lo ensayó. Y, entre otras cosas, dijo: "Espero que pronto derrotemos a la epidemia y que nos volvamos a encontrar". Esto es parecido a lo que dijo Pedro Sánchez a los españoles en su mensaje televisado de junio de 2020. Y ahí seguimos, en la batalla.

Todo sea por la promoción y por llenar la plaza de España de Sevilla, que es su monumento favorito. Siempre he pensado que Aníbal González podría ser para los chinos algo así como Gaudí para los japoneses. A la hora de la promoción dicen que cuando se teclea Sevilla en chino aparecen 53.800.000 referencias en Google. Lo que no dicen es que Google está bloqueado en China, por ser un invento de los yanquis. Así que es mejor buscarlo por otro lado.

Espadas ha felicitado por el Año Nuevo chino, que es el Año del Buey de oro. Marcado por el orden, la disciplina, el trabajo y la familia. Los nacidos en 2021, según el horóscopo chino, deberían ser tranquilos, amables, fiables y responsables. Los números de la suerte son el 1 y el 4. Esperemos que cuando llegue el siguiente Año Nuevo el 1 de febrero de 2022, que estará dedicado al Tigre, los chinos ya puedan visitar España, y pasear por Sevilla y alojarse en sus hoteles, y perderse por el barrio de Santa Cruz, y todas esas cosas que actualmente nos suenan a chino.