Espadas: paseo entre ruinas

Sobre las ruinas del PP amanece Espadas. Todos le daban como ganador de las próximas municipales. En parte por su perfil discreto y su talante: es un señor que cae bien, alejado de estridencias y agresividades. En parte por su gestión igualmente discreta y eficaz: veníamos de Monteseirín y de Zoido, lo que le ponía las cosas fáciles para no empeorarlas y para mejorarlas en la medida de lo posible. Y en parte por la debilidad de sus contrincantes, que se diría que PP y Cs han hecho cuanto estaba en sus manos para facilitarle la reelección. Espadas lo tenía todo a favor. Ahora el derrumbe del PP y la victoria de Sánchez le ponen las cosas aún más fáciles (en la misma medida que se las ponen más difíciles a Susana Díaz… pero esa es otra historia, que diría el camarero de Irma la dulce). Aunque creo que si Casado no se hubiera despeñado o Rivera hubiera logrado el ansiado sorpasso, y por lo tanto Sánchez no hubiera ganado, Espadas ganaría igualmente las municipales. Puede que el triunfo de Sánchez le dé más votos, pero la victoria (en la medida que se pueda tener este pájaro en mano) era suya.

En las municipales, las siglas cuentan menos que las personas y la gestión cuenta más que la ideología. Conozco votantes habituales del PP que piensan votar a Espadas. Y votantes históricos del PSOE que -precisamente por ser socialistas convencidos, es decir, algo muy distinto a lo que Zapatero y Sánchez representan- se han abstenido, han votado en blanco o le han prestado su voto a Rivera en las generales, pero también piensan votar a Espadas. Las municipales tienen un cierto aire de familia o vecindad, de todos nos conocemos, que pueden concentrar votos de gentes muy distintas en torno a un nombre -no unas siglas- como la Navidad reúne en torno a una mesa a quienes durante el resto del año se evitan.

Hay votantes de centro y derecha que planean votar a Espadas para evitar que precise apoyarse en ese tutti frutti de izquierdas radicales llamado Adelante Andalucía. Mejor -se dicen- un Espadas moderado que representa bien el espectro mayoritario de centroizquierda que un Ayuntamiento radicalizado por su necesidad de contar con los votos de este frito variado formado por Participa Sevilla, IU, Equo, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza o Alternativa Republicana. Es una opción realista ante las pocas posibilidades de que PP y Cs logren sumar una mayoría.