El Espanyol y con un ojo en Wolfsburgo

Nuevamente el Espanyol de visitante y lo hace tras una victoria en día laborable, y de penalti. Los polvos de aquel alargue funesto con el Atleti son los lodos que disfrutó el domingo en Heliópolis, pero eso es agua pasada y centrémonos en lo que vaya a dar de sí la cita de esta tarde en Nervión. Un partido que no debería suponer una dificultad añadida para el Sevilla, que ha disipado las dudas con su papirotazo al Valencia.

Cómo se quitó de encima al equipo de Bordalás da pie para pensar en que esto de hoy contra los periquitos de Cornellá no debe dar quebraderos de cabeza. Demostrado el profundo fondo de armario que pusieron a disposición de Lopetegui, las rotaciones seguro que no faltarán a lista. Con dos, tres en algunos casos, opciones para cada demarcación, componer la alineación con un ojo en el Wofsburgo no debe ser una dificultad para el competente técnico vasco.

Las rotaciones del otro día con el Valencia aclararon que Montiel puede competir con el incombustible Navas. Un ejemplo elocuente de que las rotaciones no deben suponer un contratiempo en el argentinizado plantel sevillista. Y contando con ellas, siempre y cuando sigan en cancha los inamovibles, el Sevilla debe recuperar su ya habitual paso de oca para no perder comba en una tabla que patronea con jerarquía el Madrid y de la que se descuelga el mortecino Barça.

Sobre el rival de esta tarde, sólo decir que sus llantos del día del Atleti le surtieron efecto, pero que poco demostró el domingo en el campo del Betis. Con Diego López en la cancerbería y Raúl de Tomás como referencia arriba, sus limitaciones como recién ascendido irá subsanándolas según transcurra la competición, pero no da la impresión de que, hoy por hoy, se halle en condiciones de importunar al Sevilla. Claro que fútbol es fútbol y un maracanazo siempre es posible.