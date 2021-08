¿Una FP de altos vuelos?

Por expectativas que no quede. El centro de FP de aeronáutica que se construirá en terrenos de La Rinconada y que será el mayor de España las ha levantado todas. Para responder a ellas también deberá alzar el vuelo, tener el mejor de los despegues y mantenerse sin turbulencias. No son deseables, tan necesitadas como están Sevilla y Andalucía de proyectos que se materialicen y no terminen esfumándose -menos aún en este caso- como una nube pasajera. Cerca del aeropuerto y de Aerópolis, el centro está llamado a ser un referente en la formación de los futuros profesionales del sector.