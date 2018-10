Felicidad compartida en el fútbol según Sevilla

Esto se pone la mar de interesante con cinco equipos en dos puntos. Cuando parecía que el curso sería un más de lo mismo con los dos colosos enseñándoles sus matrículas al resto, la séptima fecha nos dice que el mundo es un pañuelo y que LaLiga se comprime para bien del interés general. Y en ese pelotón de privilegio, el fútbol según Sevilla gracias a la espectacular reacción del Sevilla y al paso a paso de un Betis espléndido.

En todo este hallazgo ha contribuido especialmente la sucesión de devaneos que Barça y Real Madrid están dando tras un arranque triunfal. Devaneos tan inesperados como aquella derrota del líder en el campo del colista tras haberse adelantado en el marcador o el estrepitoso fracaso del Madrid en Nervión ante un Sevilla que en estos momentos disfruta del calificativo de enemigo directo para lo mejor. Y en esto, el Atleti restando números que parecían imposibles.

Nos coge ya lejana en el tiempo la victoria a gorrazos del Sevilla en Ipurúa y no tan distante el golazo de Loren como colofón a ese dechado de paciencia que fue el juego del Betis ante el muy organizado Leganés de Mauricio Pellegrino. Cuando parecía que las prisas urgían al pelotazo a la olla como engañoso medio de llegar antes adonde queman las papas, el Betis continuó con su idea de juego, esa filosofía que tiene al pelotazo directo como recurso absolutamente prohibido.

Y ahí están, tercero el Sevilla de Machín y, sólo un punto atrás, el Betis de Setién. El primero ha logrado enderezar un rumbo errático que hasta puso en cuestión su aptitud para patronear una nave como la sevillista; Setién sigue fiel a su costumbre de no escuchar ladridos ajenos a la obra, no se traiciona jamás y ya está el Betis donde se preveía. Ahora, cita en Europa para ambos y la sensación de que, al fin, la felicidad puede ser compartida y no sólo propiedad de uno.