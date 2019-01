Final feliz

En previsión de que ayer miércoles sería para mí un día complicado, me apresuré a escribir mi colaboración de los jueves, ya que esperaba que, con más o menos precisión y acierto, se dejaran acordadas las cuestiones que configuran el acuerdo entre los partidos del espacio político de centro derecha, que al sumar la mayoría absoluta posibilitaban el cambio en el Gobierno de Andalucía. Para no sepultar todo y concederle a esas letras muertas algo de vida, diré que en ese artículo escribía que si es difícil un pacto entre políticos, más difícil es aún cuando interviene otro político, ajeno al pacto celebrado. Con ello me refería a la opinión de Manuel Valls, que sin otro título que el de candidato a la Alcaldía de Barcelona, por una plataforma auspiciada por Cs, opinó que sería mejor perder el Gobierno de Andalucía antes que traicionar las propias convicciones. El hispano francés, "mentando la bicha" parece que podía salirse con la suya, a la vista de los 19 puntos que exigía al presunto Gobierno de Andalucía el partido Vox.

Ya todo el mundo sabe cuáles eran de esos puntos, que se calificaban de "inaceptables". Pasemos por alto que se les dio publicidad antes de la reunión, pero tenía la impresión de que se formularon con plena conciencia de que, por falta de competencia del Gobierno de una autonomía o por su magnitud, como la expulsión de inmigrantes o la devolución de competencias al Estado, en materia de Sanidad, Educación, Justicia y Orden Público, nunca podrían aceptarse. Y al no serlo la conclusión a la que se llegaba es que Vox no quería cambiar al Gobierno socialista de la Junta, que ya dura 36 años ininterrumpidos, por un Gobierno de centroderecha. Se comprende el mal trato que han recibido de Cs, cuando ellos comenzaron el acuerdo votando a su candidata para la Presidencia del Parlamento, sin haberle pedido o exigido algo y después de esto no le han dado ni las gracias. Pero me temía que por la actitud de Vox, si es que se empeñaba en mantenerla, se iría a unas segundas elecciones y el PSOE andaluz se perpetuaría en el Gobierno, per secula seculorum.

Como no podía menos de suceder, al final ha imperado la cordura, aunque me sigo preguntando si son buenos los excesos en la política (los de Vox y Cs). Se han aprobado 37 puntos entre los que se encuentran algunos de los exigidos por Vox y como todos procuran arrimar el ascua a su sardina, yo diría que el que se refiere a la Semana Santa y a la caza gozan de mi particular predilección, sin menospreciar otros mucho más importantes.