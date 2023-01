Hola, soy Fulano. Vengo para una entrevista de trabajo.

-Buenos días. Perfecto, pase a esta sala y espere un momento, que ahora mismo aviso a la persona que tiene que entrevistarle.

-Buenos días. Soy Mengana, responsable de recursos humanos de la empresa. Vamos a charlar unos minutos, si te parece, sobre tu formación, tu experiencia, tus aspiraciones, por qué crees que eres la persona adecuada para el puesto, cosas así, ¿te parece?

- Claro, colega.

-Bueno, colegas, lo que se dice colegas, exactamente, no lo somos. Si superas el proceso de selección y entras en la empresa, tal vez acabemos siéndolo. Pero vamos a lo que nos ocupa. Veo por tu currículo que tardaste dos años más de lo previsto en terminar la carrera. ¿La simultaneaste con algún trabajo, algún voluntariado, tuviste problemas familiares o de salud o alguna otra razón?

-No, bueno, no mucho. Lo que pasa es que, ya sabes, somos jóvenes y hay que aprovechar, ¿no? Todo no va a ser estudiar y trabajar, ¿no te parece?

-Es una opinión legítima, claro. Pero en el colegio sí habías ido a curso por año, ¿no?

-Claro, pero es que en la escuela, ya sabes, como no se puede repetir, era un chollo. Así tendría que ser todo en la vida.

-Interesante punto de vista. Y ¿qué tipo de asignaturas te gustaban o te interesaban más? ¿Técnicas, humanísticas, …?

-Bueno, lo de humana-no-sé-qué-más no sé lo que es, pero en realidad las asignaturas más importantes eran las de memoria democrática y ecofeminismo y en la que yo siempre sacaba las mejores notas solía ser la de derechos LGTBIQ+, que casi nunca la suspendía. Además, la profe era guay.

-Ya veo, ya. La profe era guay, eso es importante, claro, no puedo estar más de acuerdo. Oye, ¿qué tal andas de idiomas?

-Fenomenal, eso sí. Piensa que estuve un año de erasmus en Cracovia.

-Sí, pero, ¿aprendiste polaco? Tengo entendido que es un idioma francamente difícil.

- Qué va, tía. Imposible. Además, no hacía falta. Las polacas chapurreaban inglés y yo medio me manejaba también, así que sin problema.

-Pero no llegaste a examinarte, o al menos a aprobar, más que nivel B1 de inglés, ¿no?

-Suficiente, ¿no te parece?

-Depende de para qué y para quién, claro. ¿Y has trabajado antes en algún sitio, tienes alguna experiencia laboral?

-Bueno, sí, he currado de vez en cuando en bares, poniendo copas y rellenando cachimbas, para sacarme un dinerito, porque con lo que me pasan mis padres no llega para nada.

-¿Y algo relacionado con este trabajo para el que estamos haciendo la entrevista? ¿Alguna experiencia que de alguna forma te haya ido formando para las funciones a las que imagino aspiras?

-Supongo que no, no sé. Pensaba que la empresa me enseñaría, ¿no?

-Sí, claro, tenemos planes de perfeccionamiento para empleados en función de las distintas posiciones, pero eso requiere que haya una base que perfeccionar. Bueno, no te quiero robar más tiempo, vamos a terminar ya.

-Y, ¿doy el perfil para el puesto?

-Mira, Fulano, la verdad: más bien das el perfil de político.