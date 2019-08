Hoy no están de más las precauciones

Guasa. Un servidor de Dios y de usted, dilecto lector, no es nada supersticioso, pero como aunque no se crea en las brujas, haberlas haylas, mucho cuidado con el diíta, que puede ser que se las traiga. En este agosto de temperaturas bonancibles, resulta que el 13 cae en martes y ya se sabe que la conjunción de ambos datos suele ser inquietante. Si en condiciones de normalidad no procede pasar por debajo de una escalera, hoy lo será menos que nunca, que lo más blando que te puede caer si osas pasar bajo ella es un albañil. Hoy conviene tomar todas las precauciones habidas y por haber y ni siquiera así existe garantía de absolutamente nada. Ni salir con el izquierdo por delante, ni dejar el panamá sobre la cama y, por supuesto, ni se ponga prenda amarilla alguna. Lo mejor en este dichoso martes y 13, quizá sea no salir de casa; bueno, pues a pesar de todo, guasa.