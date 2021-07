Jovénes imbéciles, Gobierno torpe

Hoy no escribo, como ayer, sólo de los jóvenes para cuya imbecilidad no existe vacuna. También, de la torpeza e irresponsabilidad de nuestro Gobierno, su errática política sanitaria, su obsesión por dar sólo buenas noticias y dejar las malas para los gobiernos autonómicos sin darles los instrumentos necesarios para hacer lo que Moncloa no hace y es urgente y necesario hacer. Los jóvenes, de fiesta sin estar vacunados y sin importarles la multiplicación de contagios. El Gobierno, desescalando otra vez pronto y mal. Se trataba, por ejemplo, de dar la buena noticia del fin de las mascarillas al aire libre -¡oh casualidad!- en la semana de los indultos. "Nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días un aspecto normal y, por tanto, comparto que la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas" dijo Sánchez en Barcelona, sabiendo cuánto se aplaude al portador de buenas noticias sean estas verdades o mentiras. "Las mascarillas dejan de nuevo paso a las sonrisas", añadió con cursilería la ministra de Sanidad, "porque en estos momentos todos los indicadores de la pandemia están evolucionando de forma favorable". Lo dijo cuando ya había explotado el foco mallorquín y estudiantil de contagios.

España ha regresado al riesgo extremo y es el país de la Unión Europea que registra más contagios por la variante Delta: según el Centro de Control de Enfermedades de la UE más del 40% de los contagios en toda Europa tuvieron su origen en España. Y esto, aunque de momento no suponga un aumento en hospitalizaciones y muertes comparable a olas anteriores, está teniendo graves consecuencias. "Los que aún no han reservado sus vacaciones, eviten España y Portugal en sus destinos; es un consejo de prudencia" porque la situación sanitaria "es particularmente preocupante en ambos países" a causa de una desescalada y una apertura de fronteras demasiado rápida, ha dicho el secretario de Estado de Asuntos Europeos francés. "Personalmente, no iría a Portugal ni a Cataluña si no estuviera vacunado. No está prohibido porque hay libertad de movimiento y es esencial. Pero más allá de las normas, sigue existiendo el sentido común", ha dicho el ministro belga de Sanidad. Y Alemania alerta sobre los viajes a Cataluña y Cantabria. Esto de momento.