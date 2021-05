Leal y eficaz actuación de la Junta

La queja expresada por Juanma Moreno en su comparecencia del pasado jueves está fundamentada en hechos comprobables: "El estado de alarma llegó a nuestra manera de vivir de manera unilateral y así también se va a quitar, sin el concurso de las comunidades autónomas. He echado de menos una norma que nos permita actuar con garantía y seguridad, pero no se ha hecho. Si a partir de ahora se quiere cerrar un municipio, será necesario el visto bueno de un juez. Ojalá respalden la idea, pero es su decisión soberana. Si no la avalan, los ciudadanos podemos tener problemas que pueden ser serios y lamentaremos el tiempo perdido".

No se trata de un presidente autonómico del PP sirviéndose arteramente de la pandemia para atacar a un Gobierno del PSOE. La Junta ha actuado siempre con lealtad institucional y responsabilidad en la lucha contra la pandemia, además de con una eficacia que es justo reconocer: junto a Navarra y La Rioja, somos la región que más dosis ha puesto con respecto al total de vacunas recibidas. La queja de Moreno, y otros responsables autonómicos, está justificada. En mayo de 2020, después que el PP planteara una modificación de la ley de salud pública que permitiera actuar sin necesidad de decretar la alarma, el Gobierno se comprometía a llevarla al Congreso "a finales de junio o principios de julio" para poder tomar medidas sin recurrir al artículo 116 de la Constitución si hubiera un rebrote en otoño. Nada se hizo y un año después Sánchez le pasa la pelota -lo que se le da muy bien, será por su pasado baloncestista- a las autonomías. Con razón el presidente del TSJA ha criticado que "la gestión política de la pandemia se transfiera al Poder Judicial" y que "decisiones inequívocamente políticas", como las que afectan a los ciudadanos para poder frenar la expansión del virus se "vayan a judicializar". En cuanto al decreto ley preparado por el Gobierno a última hora, el Supremo, en un primer informe, ha dictaminado que lo encuentra "confuso", "ambiguo" y "mal redactado".

Y no sólo está la cuestión, gravísima, del incumplimiento de lo anunciado hace un año. Ayer Juanma Moreno reclamó una decisión al Gobierno porque Andalucía espera su autorización para inyectar 150.000 vacunas sobrantes de AstraZeneca: "O decide o decidimos. No vamos a tener decenas de miles de vacunas estancadas mientras hay ciudadanos que enferman". Sobrado de razón está también.