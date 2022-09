Luis Enrique, como Pablo Hernández Coronado

Suiza nos hizo la puñeta en un par de ocasiones, pero nunca ganó en España. De esta forma, Luis Enrique podría parafrasear a Pablo Hernández Coronado con el único cambio del rival. El extravagante don Pablo afirmó orgulloso que le cabía el honor de haber perdido por vez primera ante Portugal y Luis Enrique podría decir lo mismo de Suiza con el agravante de haber caído de local y no como don Pablo, que lo hizo en territorio lusitano.

La mayor herida que nos infligieron los helvéticos fue en Chamartín con un empate a dos que nos dejó fuera del Mundial que sirvió para que el mundo descubriera a Pelé. Medio siglo después, Suiza nos la jugó en nuestro debut en Sudáfrica 2010. Pero aquello se dio por bueno viendo lo que ocurrió en aquel Mundial, con el rescate de ese viejo adagio de que los gitanos no quieren buenos principios para sus hijos. O sea que la derrota nos dio igual.

Ahora no da igual, claro que no, pues el ridículo tropiezo del sábado en La Romareda nos lleva a un duelo a muerte con Portugal en su casa. Y es que el tiro que España se dio en Zaragoza fue tan sorprendente como ridículo. En una alineación plagada de futbolistas que son suplentes en sus equipos y con una defensa feble y muy dada a los regalos, la derrota llegó por la vía de las desaplicaciones defensivas junto a la consabida falta de gol de un ataque sin goleadores vocacionales.

Para estar en la Final Four de la Liga de las Naciones hay que derrotar hoy a Portugal y eso no será tarea fácil, quizás ni esté en la mano de esta selección tan guadianesca y en la que tantas irregularidades se dan. Con el Mundial de Qatar en puertas, las sensaciones no son buenas y hay veces, muchas veces, en que las decisiones de Luis Enrique son complicadas de entender. Por lo pronto ya es el primer seleccionador español que pierde con Suiza de local, algo es algo.