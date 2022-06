Sin dinero, al mercado con el 'ojo clínico'

En época de crisis en el mercado de fichajes son muchos los clubes que tienen que reinventarse a la hora de fichar (no entran en la ecuación los clubes estados ni todos los de la Premier, por ejemplo). El no contar con mucho dinero requiere de atinar lo máximo posible a la hora de firmar un futbolista y a la vez que no sea muy caro, y ahí entra en valor la importancia del denominado ojo clínico.

Vivimos en la era de la tecnología, con programas que permiten ver miles de partidos por el ordenador, parabólicas con las que observar encuentros de cualquier rincón del mundo, aplicaciones con las que se pueden seguir jugadores e incluso hasta los directores deportivos negociar por futbolistas. Y a todo eso hay que sumarle las famosas estadísticas, las cuales son muchas veces usadas por aficionados y profesionales para justificar tal partido de un equipo o de un futbolista cuando lo visto en el terreno de juego ha sido todo lo contrario a lo que indiquen los números. Un ejemplo: un jugador con un 95% de efectividad en el pase y resulta que da pases seguros a menos de un metro, el clásico tuya-mía sin arriesgar. De ahí la importancia de saber mezclar bien el valor de la estadística o el famoso Big Data con lo más importante, el ojo clínico de ver partidos en directo, en el estadio.

Corroborar que lo que indica la estadística y se ve por la tele es la realidad del futbolista que sea en cuestión sobre cómo actúa en el terreno de juego. Y qué mejor forma de entenderlo que con el siguiente ejemplo. Pantaleo Corvino (en La Gazzetta dello Sport), actual director deportivo del Lecce, antes en la Fiorentina, hablando del fichaje de Vlahovic: "Estaba en Belgrado para seguir a Milenkovic en el Partizan, luego el entrenador dejó entrar a un niño joven y me robó el ojo. Si me hubiera quedado frente a un ordenador, no habría descubierto a Vlahovic". La importancia del ojo clínico...