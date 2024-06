Miedo da el presente y pavor el futuro cuando se ve cómo en esta Sevilla de nuestros pecados pasan cosas como las que ocurrieron la pasada semana. Navajas brillando y balaceras que hacen que estemos emulando a ese Bronx neoyorquino donde es mejor no entrar. En Sevilla ya tenemos nuestros particulares Bronx como bien se está demostrando según surgen noticias en las Tres Mil o en Los Pajaritos con la delincuencia campando a sus anchas en un territorio donde no se puede entrar. Peleas, revanchas, cultivos ilegales, miseria en suma como dato que demuestra que los planes de reinserciones fracasaron estrepitosamente. Tres muertos con violencia en la pasada semana con la posibilidad de que la cosa no se quede ahí, pues a la acción suele suceder la reacción. Pobreza, marginación, así fue agrandándose la leyenda del Bronx, conque miedo nos da.