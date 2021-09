Misión por media Sevilla

Viendo la relación de horarios e itinerarios que recorrerá el Señor del Gran Poder en andas se llega a una conclusión: no es sólo una Misión por los llamados Tres Barrios (Los Pajaritos, La Candelaria y Amate), sino por media Sevilla. Viendo la relación del horario e itinerario que recorrerá el Señor del Gran Poder en su paso procesional se llega a otra conclusión: no es un regreso de la Catedral por el camino más corto, sino una procesión triunfal con todos sus avíos y un amplio deleite por su barrio de San Lorenzo, con estación en la Casa Sacerdotal y en San Antonio de Padua. Algunos capillitas de colmillo retorcío ya están largando: "Después que no digan que les obligan a dar un rodeo por el Arco del Postigo y la plaza del Museo en la Madrugada". Hay gente para todo, hasta para quejarse porque saldrá el Gran Poder, como si no fuera una de las maravillas de Sevilla.

La Misión, por consiguiente, se plantea a lo grande. El Señor no irá por el camino más corto, ni en el traslado en andas ni en la procesión en su paso. Por el contrario, visitará templos de otras hermandades y no sólo en el casco antiguo, sino también se extenderá en sus traslados por la periferia. Por ejemplo, para ir en andas desde la parroquia de la Candelaria a la de Santa Teresa tardará nueve horas y media, y hará estación en la parroquia de los Dolores de El Cerro del Águila. Visitará los templos de otras hermandades, como Los Gitanos, San Benito, La Sed (Nervión), o Santa Cruz. También la residencia de las Hermanitas de los Pobres y el sanatorio de San Juan de Dios. Y en el recorrido desde la parroquia de la Blanca Paloma a la Candelaria llegará a la de San Lucas, en Santa Aurelia. Como curiosidad, el Señor va a pasar por la calle de Carlos Marx, aunque también por la avenida de Juan XXIII.

La Hermandad del Gran Poder ha aclarado que los itinerarios se han fijado de acuerdo con el Ayuntamiento y siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Para el Arzobispado, entiendo que supone un cambio de criterio. El listón se vuelve a subir para las procesiones extraordinarias. Es evidente que no sólo han valorado los cuatro siglos de la hechura del Señor por Juan de Mesa. Otras imágenes de valía, y del mismo autor, también han cumplido cuatro siglos en los últimos años. Pesa mucho más la devoción que profesa Sevilla a Jesús del Gran Poder. Los cuatro siglos no es lo principal. Esta es una Misión que abre un tiempo nuevo y anuncia la luz al final del túnel de la pandemia. La procesión triunfal del Señor en su paso será la prueba de fuego para el futuro de las cofradías.