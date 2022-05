Perfil propio

Uno de los vicios de la democracia en España es que las campañas electorales, aunque legalmente estén limitadas a dos semanas, duran meses y meses, a veces se diría que legislaturas enteras y uno de los problemas que produce tan prolongadas vísperas es que provocan inevitablemente la incontinencia verbal de los políticos. Ahora nos toca en Andalucía, donde todavía queda un trecho para lo que en tiempos fue la noche de la pegada de los carteles, pero donde ya mañana, tarde y noche tenemos un bombardeo continuo de entrevistas y declaraciones, pedidas o espontáneas, en las que se bombardea con mensajes muchas veces poco claros o incluso contradictorios. No cabe incluir en ninguna de estas dos categorías una frase pronunciada esta misma semana por el presidente de la Junta y candidato a seguir siéndolo. Juanma Moreno venía a decir que en Andalucía es más fácil votar a Juanma Moreno que hacerlo al Partido Popular. Quizás hubiera sido mejor que en vez de decirlo él lo hubiera dicho alguno de sus palmeros, que no le faltan en San Telmo, para quitarle a la afirmación ese aire de petulancia y de narcisismo que inevitablemente desprende. Pero no cabe duda de que la frase en cuestión refleja una realidad detectable sin necesidad de grandes estudios sociológicos.

A Juanma le pasa lo mismo que le pasaba a Alberto Núñez Feijóo en Galicia y que le seguirá pasando a Isabel Díaz Ayuso en Madrid: que tienen personalidad propia por encima de una marca, el PP, que no termina de sintonizar con capas muy amplias de la ciudadanía que en otros momentos le dieron su apoyo. Esta premisa no se cumplía con Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y así le fue en unas elecciones que se plantearon mal.

En Andalucía, Moreno llegó a la Presidencia de la Junta de rebote y con unos pésimos resultados electorales. Pero supo aprovechar la oportunidad que el destino le puso por delante y crear un personaje, sin mirar demasiado a las siglas que lo amparaban. Ese personaje es más moderado en sus planteamientos que su partido, más dialogante, menos maximalista y más transversal. Ése es el perfil que se ha trabajado durante estos cuatro años y no le ha ido mal. Todo lo contrario. Juanma Moreno es hoy un activo con vida propia y que suma en vez de restar. Por eso en la campaña que ya está en marcha el nombre del candidato va estar mucho más presente en los carteles y en los mensajes que las siglas del partido. Quizás sea más demérito del PP que mérito del candidato.