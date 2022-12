Salir jugando no admite el patadón

VIENDO y sufriendo los desbarajustes que surgen en la sala de máquinas de su zona de retaguardia, el aficionado de a pie se pregunta por qué no se seleccionan las jugadas. Una selección de lances en los que no conviene salir jugando no vendría mal y así el portero de nuestra selección no pasaría las tribulaciones que pasa y nos hace pasar en cada partido. Que la situación no invita al pase, pues patadón adelante y a otra cosa, pero eso no procede.

Pero la cosa no es tan fácil como aparenta y para mantener esa doctrina de salir jugando es de obligado cumplimiento intentarlo siempre. ¿Y por qué no vale romperla y que la peleen todos en el círculo central? Pues no procede eso porque en ese caso, Unai Simón la rompería siempre y no se metería en esos belenes que tan mal se le dan. Esa moda de jugarla no sería factible si el portero pudiera elegir qué balón rompemos y qué balón se lo pasamos al colega más cercano.

Y así pasa que no falta ese partido en que Unai nos ponga los nervios a cien por hora y que se produzcan situaciones grotescas. Ante Japón, el gol del empate llegó por una imperfección en esa forma de jugar, con cesión a Balde para que éste en un mal control originase la tragedia. Es machacar en frío poner el acento en las deficiencias defensivas de nuestra selección y mucho nos tememos que avanzará el Mundial y seguiremos con el alma en vilo por esta causa.

Y con esas veleidades antier estuvimos unos minutos fuera del Mundial, lo que hubiera sido un fiasco de dimensiones siderales tras las esperanzas surgidas en la noche de Costa Rica. Alemania confiaba en nosotros y nosotros estamos vivos por los alemanes y ellos ya duermen en sus casa. Y como no hay mal que por bien no venga nos hemos librado de Brasil, que no es poca cosa. Ahora, la Marruecos de Bono y En Nesyri, ¿qué nos deparará la jugada? El martes saldremos de dudas.