Tiritas para la pupa andaluza

Recupero El hombre de Bitter Ridge, una vieja película del Oeste dirigida en 1955 por Jack Arnold, el magnífico maestro -menor, pero maestro- que además de un puñado de buenos westerns como éste nos regaló las joyas Vinieron del espacio, La mujer y el monstruo, Tarántula o El increíble hombre menguante. En este western, interpretado por Lex Tarzán Barker y la explosiva pin-up y Playmate Mara Corday, un agente llega al pueblo de Tomahawk para investigar los continuos asaltos a las diligencias. Son los días previos a la elección del sheriff. Se presenta contra el viejo y honrado sheriff un tipo sin escrúpulos que se está haciendo con el pueblo y al final resultará ser el malo que está tras los asaltos. Su campaña electoral es simple: whisky y cerveza gratis para los hombres, además de algunos dólares, y regalos para las mujeres. Sus entusiastas partidarios comprados recorren a diario las calles del pueblo con una charanga y pancartas.

Vi esta película la víspera del Consejo de ministros extraordinario sin poder impedir que la peculiar campaña electoral del aspirante a sheriff me lo recordara y su tratamiento en los medios progubernamentales me sonara a la charanga de sus partidarios comprados. ¿Es una casualidad que se convocara una semana después de la histórica derrota andaluza del PSOE? ¿O podría pensarse que el decreto anticrisis se refiere más a la crisis del PSOE tras el 19-J que a la provocada por la invasión de Ucrania, que su principal beneficiario sea Pedro Sánchez y no solo la ciudadanía vulnerable, y que tras el batacazo andaluz el presidente -con su equipo cada día más enfrentado y sus socios de gobierno más rebeldes- ha empezado ya su campaña electoral?

Quizás sea excesivo que viendo la película se me transparentara Sánchez tras el generoso aspirante a sheriff y España tras el pueblo de Tomahawk. O quizás no. Quién sabe. Bien está todo cuanto se haga en favor de los ciudadanos más vulnerables. Siempre que pueda pagarse y no agrande el agujero empeorando a corto y medio plazo su situación. Y no tenga este tufo oportunista que incluye adoptar medidas antes propuestas por el PP y rechazadas por quienes ahora las reivindican. Sospechoso. "Si el Partido Socialista no se hubiese llevado un revolcón en las elecciones de Andalucía, hoy no habría Consejo de ministros para aprobar medidas anticrisis" se ha dicho desde el PP. Quizás, quizás…