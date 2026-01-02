El ausente

Laurence Debray, que ha colaborado con el rey Juan Carlos para escribir su biografía, ha contado a The Objective que el ex jefe el Estado ha asumido que morirá en el extranjero.

Lleva viviendo un particular exilio o destierro desde hace cinco años y aunque regresa de vez en cuando a Sanxenxo, sigue echando de menos su país, su casa, su familia, sus amigos. No lo cuenta Debray pero sí lo cuenta D. Juan Carlos en las memorias que, ya lo hemos apuntado, tienen poco que ver con las crónicas que hicieron antes de que se publicaran a España, crónicas en las que era muy obvio que no habían sido leídas. De haberlo sido, con seguridad esas crónicas comentarían la mucha información desconocida que recogen, los sentimientos de toda una vida en la que don Juan Carlos ha cometido errores que, para su desgracia, se superponen a una biografía que incluye un trabajo descomunal para convertir España en una democracia.

Un camino plagado de dificultades que el rey Juan Carlos fue desbrozando con personalidades diferentes, son figuras que no dudan en reconocer el papel de don Juan Carlos en la historia reciente de España, frente a quienes se niegan a aceptar cualquier tipo de mérito a su trabajo. Por razones ideológicas o porque, sin haber vivido aquellos años con edad suficiente para comprender el cambio que se estaba realizando en el país, tampoco se han molestado en estudiar los acontecimientos de aquel tiempo.

Para los españoles que lo sintieron en su propia piel, y para asombro de una comunidad internacional que nunca había prestado atención hasta que don Juan Carlos y un puñado de dirigentes políticos, económicos, empresariales, sociales y culturales, apostaron por aquella aventura que ponía en marcha un jefe de Estado que rompió gradual pero firmemente con la dictadura.

Cree que morirá en el extranjero. Su familia ha asumido que efectivamente puede suceder. Lo único seguro cuando llegue ese momento, es que está decidido que reciba los honores como un jefe de Estado al que la historia hará justicia. Reposará definitivamente donde reposan sus padres y algunos de los reyes que más han hecho por España, como Carlos I, Carlos III o Felipe II.

Multitud de españoles desean y esperan su pronto regreso.