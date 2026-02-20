Jornada de caídas generales

Los principales índices europeos cerraron la sesión en negativo. El Íbex 35 finalizó con un descenso del 1% y fue uno de los peores índices de Europa, empujado por los sectores de utilities y de industria. El CAC 40 francés cerró con un descenso del 0,4%, mientras el DAX alemán lo hizo con descensos del 0,9% por la caída del sector industrial. En España, la jornada estuvo liderada por Repsol (+2,8%) tras presentar sus resultados trimestrales y mejorar su retribución a los accionistas. En la parte negativa destacamos a Acciona (-3,5%), Acciona Energía (-3,15%), Fluidra (2,88%) y el sector de utilities con descensos superiores al 2% en la mayoría del sector.

En Europa, subrayamos la caída de Airbus tras presentar resultados trimestrales: el fabricante de aviones se dejó un 6,6% tras guiar una producción de 870 aviones para 2026 contra los 895 que tenía el consenso de analistas. Además, el sector automovilístico europeo cotizó con descensos del 1%. La parte positiva la puso Pernod Ricard (+2,7%), seguido de Danone y Sanofi con subidas del 2% en las francesas. Respecto a las materias primas, el petróleo Brent subió un 2%: el barril se sitúa en los 71,8 dólares por barril tras el aumento de la tensión entre EEUU e Irán.