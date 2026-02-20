Esta anhelada cuarentena que acaba con la burra por la rampa y que se llama Cuaresma es un tiempo de ansiedad en el que las horas se precipitan con morosidad. Por ello, el capillita mata esa ansiedad a base de viacrucis que son como el pistoletazo íntimo de salida para la gran celebración. Cristo caído por calle Pureza o escuchando esta noche la sentencia desde el Arco al Pumarejo y volver son dos de las muestras obligadas en este tiempo de viacrucis por un tubo. Todos son íntimos pistoletazos de salida para que el de este lunes sea como el toque a zafarrancho oficial. El viacrucis de las hermandades es la proclamación del tácito esto ya está aquí, el punto de inflexión para un tiempo de anhelo que se trufa con conferencias, ensayos de costaleros y afinamiento de cornetas y tambores. Esto no ha hecho más que empezar, abundan los pistoletazos de salida y ya mismo entra Jesús por la rampa en esta Jerusalén.