La ventana
Luis Carlos Peris
Pistoletazos de salida
Hace tres años rotulaba así este rincón de artículos cuaresmales. Ya no hay que explicar qué es la intemperie, lo ha hecho Grazalema, rebosando todavía, o la tragedia de Adamuz, o la dana. Asomados tras el visillo a vendavales que sacudían lo más cotidiano de nuestros días, vimos reflejada nuestra fragilidad. Pero ni así para nuestra cabeza, que sigue construyendo sueños y organizando agendas a semana vista, convencida de controlarlo todo. Hasta que un árbol cae sobre nuestros planes perfectos. Este es nuestro combate: pretender dominarlo todo sin querer reconocernos vulnerables.
Recibimos esta lección de vida al inicio de la Cuaresma, cuando otra vez escribiremos de vísperas, de preparación interior y exterior para los días grandes. Las convocatorias, los olores y los ritos nos encaminan hacia la conmemoración de este misterio. Antes, la ceniza nos ha invitado a volver al origen de todo, que está representado en nuestras imágenes: el poder redentor del amor de Jesucristo, encarnado en un absoluto desvalimiento que se entrega por todos clavado sobre la intemperie del mundo.
Así llegará la Semana Santa, celebración grandiosa y quebradiza, que necesita ser tratada con suma delicadeza. Aunque a veces parece que no nos importara, como si creyéramos que los excesos no la afectan, o que alterar su esencia no la desfigura. Podemos seguir pensando que no pasa nada, que da igual que nos mueva la devoción, la afición, o incluso una mera ficción, porque está fuerte y aguanta cualquier zamarreo. “¿Desarbolarse una fiesta tan grande? Mira, eso es tan imposible como que se caigan las azucenas de la Giralda”.
También te puede interesar