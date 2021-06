Vestidores del presidente desnudo

Los empeñados en que el presidente no va desnudo pese a que se ofrezca en pelotas ideológicas al país e incluso se exhiba en espectáculo en un Liceo reconvertido en el cabaret El Molino están teniendo que hacer un esfuerzo titánico para cubrirlo con los buenos paños y capas pluviales de los empresarios y obispos catalanes, los andrajos de la torpeza de Garamendi, la cálida ropa interior de la intelligentsia de pura sangre progresista, el abrigo de los medios afines empeñados galdosianamente en demostrar la razón de la sinrazón y el chal de la resolución de la Asamblea del Consejo de Europa.

Los suyos, tras este alarde de vestuario virtual, lo ven vestidísimo de concordia, diálogo, acuerdo, templanza, realismo, cariño, compasión, empatía, lucidez y valor: el intérprete privilegiado del "sentimiento mayoritario de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española" -como dijo en su show del Liceo- y por ello el ingeniero -"hay camino"- capaz no solo de "cambiar la vida de nueve personas" sino de "cambiar la historia de todos y de todas" alumbrando nada menos que "un nuevo proyecto de país". A ellos se suman quienes, aun viéndolo desnudo, confían más en lo que dicen los medios afines, los empresarios y obispos catalanes o laintelligentsia progresista que en lo que ven sus ojos: son los sanchistas sociológicos (que existen, al igual que existió el franquista sociológico), que más que nada teme ser tachado de reaccionario pepero, voxero o, lo que es lo mismo, de fascista que convierte la justicia en venganza y el patriotismo en rencor.

Unos y otros unen a su ceguera una sordera que les permite ignorar lo que los indultados y sus correligionarios gritan bien alto: "Un paso insuficiente e incompleto" que, pese a ello, "abre un camino a la amnistía, la autodeterminación y la independencia" (Aragonès); "Si la mesa fracasa abriremos otra vez una vía en la cual no descartamos ninguna posibilidad para ejercer lo que significó el 1-O" (Puigneró); "El indulto es un triunfo que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado" (Junqueras); "Dos cuestiones son imprescindibles para la resolución del conflicto: la amnistía y la autodeterminación de Cataluña" (Puigdemont, quien, según Junts, "está ganando las batallas desde el exilio"). Está claro, ¿no? Pues no lo oyen. Tan asombroso como no ver la desnudez del rey del cuento de Andersen.