¿Adiós a l verde?

Del verde al azul. Todo cala más si lo presentamos como “eco, bio y natural”. Del impacto de la economía circular al cálculo (y compensación) de la huella de carbono. Llevo un mes aprendiendo por qué es rentable apostar por la sostenibilidad en una realidad tan tangible y medible como la de las empresas. Como una ventaja competitiva en su cuenta de resultados. No por marketing ni estrategia fraudulenta de greenwashing, sino por convicción.

¿Lo verde ya no vende? Así se desprende del acuerdo entre el PP y Vox que Carlos Mazón anunció este lunes como gran logro institucional para aprobar unos presupuestos que faciliten la reconstrucción en Valencia tras la tragedia de la dana. El presidente de la Generalitat da una nueva patada al balón de la dimisión, ni inmediata ni en diferido, cuando ya ni Génova hace de red. Y lo hace situando su abrazo a la ultraderecha, al negacionismo climático y a la criminalización de la migración, como ejemplo exportable a otras comunidades.

Advierten los expertos que “las empresas del futuro serán sostenible o no serán”. ¿Se acuerdan de cuando se decía sobre la digitalización? Hubo directivos de grandes multinacionales, incluida la industria de los medios, que se atrevieron a declarar que internet era “una moda pasajera”. Pero no lo fue.

El relato de Mazón, basado en bulos fácilmente desmontables, se alinea con el posicionamiento ideológico que está abanderando Trump y que no dejamos de alimentar en Europa a golpe de titubeos legislativos. “Te lo dije”, me cuentan que es la frase más repetida estos días tras la aprobación de la Ley Ómnibus: relajación de exigencias y ampliación de plazos. ¿Cambia la hoja de ruta? No en el fondo de entender que los recursos son finitos, que el actual modelo de crecimiento no es sostenible, pero introducimos el peligroso factor de lo incierto.

Falta pedagogía, falta comunicación y falta, sobre todo, credibilidad. Tampoco ayuda que hasta la UE, con la presión del eje Francia-Alemania, haya decidido abandonar el “Pacto Verde” para apostar por las “industrias limpias”, un mix relacionado con la descarbonización y los biocombustibles que encaja más.

Lo llaman pragmatismo pero hay una palabra más precisa: VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Es un acrónimo que nació en lo militar, saltó a lo empresarial y podemos aplicar a cualquier contexto: cambios rápidos, falta de certezas, se interconectan múltiples variables y no conocemos las reglas del juego. No solo lo verde está en riesgo.