Andalucía lo primero... relativamente

El lema del congreso que proclamará a María Jesús Montero secretaria general del PSOE andaluz no es baladí: Andalucía por delante. Va de suyo porque Montero sabe que no remontará si antes no convence de que su tierra será lo primero. Quizá no ha llegado el momento, pero haría bien en poner sus cinco sentidos en su nuevo reto, porque el PSOE-A es tan complejo que exige resolver los problemas en primera persona. Si perfila una ejecutiva en la que se sienten todas las familias socialistas como en casa, habrá dado un paso importante. Pero donde ha de ganarse la confianza de los socialistas desencantados con la deriva de su partido es en la calle, y lleva a sus espaldas una pesada mochila. El PP no se cansará de denunciar que el “cuponazo” catalán es veneno para la sociedad del bienestar, una “traición” a Andalucía. Y Juanma Moreno no se lo pondrá fácil porque se siente seguro, no comete errores no forzados y suponemos que sabrá arrancar las malas hierbas que le surjan por el camino.

Si quiere tener opciones para recuperar los votantes de centroizquierda, Montero tendrá que demostrar que no habrá cupo catalán con privilegios, que los andaluces gozarán de los mismos servicios y que la solidaridad y la igualdad de todos son sagradas. Para ponerle una vela a Dios y otra al diablo y encajar todas las piezas, podrá abrir la chequera y ofrecer más dinero y beneficios fiscales y condonar la deuda a todos por igual. Ese parece el plan y admitamos que el contorsionismo semántico al que recurren para designar lo inclasificable es de admirar. Hacienda está en unas cifras de recaudación de récord gracias al tirón de la economía y, por si fuera poco, la UE ha flexibilizado el nivel de endeudamiento para que los Estados gasten más en Defensa tras las amenazas de Trump. Quién diría a Sánchez que le haría este favor. Montero no sólo permitirá a Cataluña recaudar el 100% de todos los tributos a cambio de devolver una parte con una serie de condiciones. También apostará por más autogobierno para todos, sin entrar en detalles, por supuesto. Y todo a costa de un endeudamiento notable que pagarán nuestros nietos. ¿Pero qué gobernante piensa más allá del año que viene? Para convencer al personal de que Andalucía está por delante, la vicepresidenta ha de evidenciar que la financiación singular para Cataluña no le supondrá un trato de favor ni irá en detrimento del resto. Pero de ser ciertos estos principios, le convendría expresarse con claridad para que lo entienda todo el mundo. Tiene a su favor que Salvador Illa está remando en la misma dirección, defendiendo una financiación singular para Cataluña pero “sin privilegios”. Palabras que rechinarán en la mente de unos independentistas que ya sospechan que todo lo que prometió Sánchez es tan relativo como la ecuación espacio-tiempo. El presidente parece convencido de que Andalucía ahora es lo primero también para sus intereses. Y sabe que sus socios no le abandonarán porque tampoco llegarían muy lejos sin él.