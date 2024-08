Arranca el quinto curso con Pellegrini

Todo llega en esta vida y aquí está el comienzo de la competición con un partido que arrastra el interés del debut de los locales por una parte y la presencia del equipo revelación del pasado curso por otra. Arranca la competición reina de la temporada, LaLiga, y coge a ambos rivales con los deberes inacabados, algo que es habitual en cada arranque de campaña. Es más, dando ambos la impresión de estar un punto más bajo.

Ambos equipos han intentado restañar las heridas sufridas por la marcha de pilares del pasado campeonato, léase Pezzella, Guido y Ayoze por una parte frente a las bajas de Savinho, Couto, Dovbyk y Aleix García entre otros. Aparte las salidas, en el Betis se empieza con dos futbolistas clave en el dique seco, Isco y Bakambu, lo que merma considerablemente la producción atacante de la tropa de Pellegrini, por lo que podría aventurarse que todo le llega demasiado pronto.

Pero jugarán once contra once y con la seguridad de que si no están todos los que son sí son todos, absolutamente todos, los que están. Partido de alto contenido futbolístico y en el recuerdo sobresalen los dos partidos que ambos libraron el pasado curso. Y en plena vorágine de compraventas es complicado hablar de favoritos. La pretemporada del Betis ha estado a mejor nivel que la gerundense y de hecho vimos cómo Míchel se quejaba por el rumbo de los acontecimientos.

Lo de esta noche es la colisión de dos rivales que tienen por delante una campaña ajetreada. El Girona vive la ilusión del debut en Champions y el Betis también ve cómo la atención se bifurca por su presencia en una Conference que tendrá que confirmar en un par de semanas. Se iza el telón en el santuario de los béticos y el hecho de que estemos ante el debut hace que se aceleren los pulsos. Quinto curso al mando de Pellegrini y los antecedentes no pueden ser mejores.