Una ciudad mucho más suciaPisos turísticos sin fin

Casi 300 pisos turísticos del centro y Triana incumplen los requisitos establecidos por el Ayuntamiento para la inscripción de este tipo de viviendas. Son las dos zonas declaradas como saturadas por una regulación municipal aprobada el pasado mes de octubre. Una situación que Málaga ha solucionado con una moratoria de tres años. Según explicó el alcalde, José Luis Sanz, este recurso no es posible en Sevilla porque en el anterior mandato el PSOE realizó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin contemplar esa moratoria. Un problema sin fin.