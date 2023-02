Cuando entonces, las cosas eran como han vuelto a ser hoy en el mundo del toro y si en aquel tiempo un torero no se arreglaba con Chopera mal iba a irle la temporada. Desde ese momento ya sabía el matador que iban a faltarle quince o veinte corridas a la hora del balance, pero siempre le quedarían Balañá, Madrid o Canorea. Hoy no se sabe si van a salirle las cuentas a un torero que los empresarios deberían cuidar porque es de una especie en vías de extinción, uno de esos toreros que alegran las pajarillas. Se trata de Juan Ortega, que ha cometido la imprudencia de cambiar de caballo en medio del río y lo está pagando viéndose fuera de casi todo el arranque de la temporada, mayormente de lo que organizan sus antiguos mentores. Ojalá no sólo no se vea fuera de Sevilla, sino que aquí sea tratado con la sensibilidad que merece un torero de esos que despiertan ilusión.