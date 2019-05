Y decían que venía a un retiro cómodo...

Sólo el grandioso Ferenc Puskas le aventaja en un registro ciertamente encomiable. Sólo el inolvidable Cañoncito Pum logró marcar dos goles en un partido siendo mayor que él por unos días. Joaquín consiguió el domingo una marca que nadie hubiera presagiado cuando volvió al Betis de la mano de Eduardo Macià allá por el verano de 2015, que parece que fue ayer y hay que ver cómo pasa el tiempo, cómo vuela el tiempo.

Muchos miraron aquella operación retorno como la pretensión de una jubilación anticipada o, peor aún, como la firma de un plan de pensiones en campo propio y a tiro de piedra de su nido, El Puerto de Santa María. Abandonaba aquella cárcel de oro que para él fue su palacete a orillas del Arno y cambiaba Florencia por Sevilla, el oro florentino por el de Sevilla, la lejanía de sus raíces con el cogollo de las mismas, pero ¿venía el hijo de Aurelio a un retiro confortable?

Demostró muy pronto que no vino al sesteo, pero la felicidad plena la encontró Joaquín cuando llegó Setién al Betis, al club del que ya era accionista mediante la devolución con la compra de acciones de una parte del dinero que el Betis le había dado por jugar, muy bien, al fútbol. Con Setién al mando, a Joaquín se le avivaron las ganas de entrenar, tanto que no parecía que fuesen cayendo los tacos de almanaque y hasta parecía haber encontrado el elixir de una juventud inacabable.

Su complicidad con el jefe ayudó a jugar contra el tiempo para convertirse en referencia del equipo. No era uno más sino referente de un vestuario que le tiene como líder indiscutible a sabiendas de que su extravertida personalidad no le sirve sólo para hacer reír, sino que está capacitado para darle la vuelta a la tortilla con un cañonazo sobrenatural cuando no quedaba tiempo para más. Sólo el legendario Puskas hizo dos goles siendo mayor que él, pero puede superar la marca.