El desgaste del PSOE

Parece que a nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le están acabando los días de vino y rosas, no en el sentido de la película del mismo nombre, porque nuestro presidente del Gobierno no es bebedor, que yo sepa, ni menos alcohólico, sino como el culmen del éxito en lo que se hace. Lo reflejan las encuestas, aunque dicen sus opositores, del que en menor medida que el desgaste real, aunque esto no se sabrá hasta que se celebren las elecciones generales, que tendrán lugar cuando le convenga sin agotar el plazo que está corriendo. Esto es así, que su desgaste como gobernante está a la vista, lo demuestran encuestas y resultados electorales.

En el análisis que hace Ildefonso Márquez Perales, hermano del periodista del mismo apellido (Bosquejo de una debacle, publicado el miércoles 6 de junio) se pregunta que cómo es posible que Juanma Moreno, "un líder que no se caracteriza ni por una especial inteligencia, ni por un talento sin par, haya ganado con mayoría absoluta las elecciones…" y su respuesta a la pregunta que se hace es que ha caído en el lugar y tiempo exactos. Y es cierto y los hechos repetitivos así lo demuestran, que llegar a tiempo es más eficaz que rondar 100 años. Con la templanza y moderación del líder del PP, tiene el PSOE un difícil enemigo a la hora de las elecciones, pero es ahora cuando ha de demostrar sus virtudes. Las alianzas del PSOE con independentistas y otros aún peores, se supone que podrá ganar al PSOE, siempre que no olvide que no son suficientes las malas compañías para un resultado ganador.

Ha continuado Juanma Moreno el tradicional homenaje a Blas Infante y reiterado su mensaje de la campaña, en el 137 aniversario de su nacimiento y ha afirmado que los logros del Estatuto son innegociables y no se tocarán durante su presidencia "por convicción y compromiso". Vox no participó en el acto por el rechazo expreso a la figura de Blas Infante, que ya ha formulado en varias ocasiones. A parte de ello, el Gobierno andaluz instó a Sánchez que anunciara la reforma del sistema de financiación autonómica. Según el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, Andalucía no puede perder casi mil millones de euros al año por un sistema de financiación que le perjudica especialmente. Y se ha lanzado un reto a la ministra del Hacienda, María Jesús Montero: "queremos el modelo que quería para Andalucía cuando era Consejera aquí y ni un euro más. Aceptamos su modelo de financiación".