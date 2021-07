En uno de los días grandes del verano

Amanece uno de los días grandes del verano y que hasta hace no mucho iba tintado en rojo como festivo que era. Es la festividad de la Virgen del Carmen, Patrona de la Armada española y de muchos de los pueblos que festonean la península. Procesiones marítimas y también fluviales como la que surca la dársena desde la Barqueta. Especial encanto las que se celebran en los puertos de mar, en cada puerto de mar desde Finisterre al Cabo de Gata, desde Ayamonte a Cadaqués y tiro porque me toca. Recuerdos de ojos de niño asombrado con el cortejo de barcas desde la Cruz del Mar a la piedra de Salmedina o el bullicio abigarrado por el conileño Carril de la Fuente. Sonarán salvas y cohetería, cantos y rezos, fiesta grande en el corazón del verano, estampas para la nostalgia con la sensación de que se trata de un oasis en este desierto que no acabamos de superar.