Qué diría el inolvidable Garmendia

Peatonalizar una calle, un espacio público cualquiera, es disponerla para uso y hasta abuso de peatones, no de artilugios demoníacos que nada tienen que ver con el cochecito de San Fernando, el de un ratito a pie y otro andando. No le entra al personal el concepto y así vemos cómo calles peatonalizadas son pistas casi para Fórmula 1 mediante ciclistas o conductores de unos patinetes que circulan a velocidades ciertamente peligrosas para viandantes confiados. Bueno, eso de confiados hay que ponerlo en cuarentena. Y cada vez que veo por la Avenida, Tetuán o Sierpes discurrir estos aparatos me acuerdo del gran José Antonio Garmendia en sus diatribas contra los cochecitos de bebés en Semana Santa. Cómo bramaba sobre los peligros que corrían los tobillos de los ciudadanos ante la presencia de dichos vehículos. ¿Qué diría si viera estos artilugios de hoy?