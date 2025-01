La espalda de Baltasar

Este año 2025 le hemos visto la espalda a Baltasar un día antes de lo previsto en la Cabalgata de Sevilla. La gente me lo decía en la tarde del 4 de enero: “Ya le hemos visto la espalda a Baltasar, ya está aquí la Cuaresma, ya estará usted nervioso”. ¿Ya está aquí la Cuaresma? Sosiego, don Diego, no corra usted tanto. En la tarde del 6 de enero, mientras en la basílica daba comienzo la función principal del Gran Poder, mientras los niños jugaban con los regalos (que ahora incluyen robots de inteligencia artificial y drones) faltaban justo tres meses para el Domingo de Pasión. Y tres meses y una semana para el Domingo de Ramos. Hoy faltan ocho semanas (56 días) para que sea Miércoles de Ceniza. Así que tranquilidad, vamos a lo siguiente: la novena de Pasión comenzará el viernes en la iglesia colegial del Salvador.

La decisión de adelantar un día la Cabalgata ha sido tan acertada como arriesgada. Abre una nueva era para los Reyes Magos. En Semana Santa las cofradías salen, o no, según lo que decida la Junta de Gobierno, tras las pertinentes consultas a José Antonio Maldonado, al que le concedieron el año pasado la Medalla de Sevilla. Y en el Ateneo pidieron el adelanto de la Cabalgata de los Reyes Magos tras las consultas a la Aemet, que es la misma agencia que fue cuestionada cuando la dana de Valencia. Esta vez clavaron el pronóstico, la verdad sea dicha. Y la decisión no fue un capricho de Emilio Boja ni de Manolo Sainz, sino que a ver quién era el guapo que la mantenía el 5 de enero, cuando en otras capitales y pueblos de Andalucía la estaban adelantando (con el mismo pronóstico) y cuando la ilusión de las criaturitas estaba en juego. En otros tiempos llovió y no se adelantó, dicen los más rancios. Pero en aquellos tiempos no había inteligencia artificial, ni internet, ni otros inventos para predecir el tiempo. Se miraba al cielo, palante y Dios dirá,

Es de imaginar lo que se hubiera dicho en Sevilla si no hubiera llovido el domingo. A la Cabalgata le cayó el sábado un chaparrón por Triana y Los Remedios, pero el domingo llovió más y no estaba la tarde para beduinos, bandas y niños pasados por agua. Piensen también en la sanidad pública.

Este año de gracia jubilar de 2025, según los datos del Cecop, han salido en Sevilla casi 70 heraldos y cabalgatas de barrios en el plazo de 10 días. ¡Ay si Jacinto Ilusión levantara la cabeza! ¡Qué exceso de cabalgatas ordinarias! Ya salen en todos los barrios, menos en el Polígono Sur. También es verdad que el Polígono Sur será el barrio al que irá la Esperanza de Triana en otoño. No se desesperen, que este es el Año de la Esperanza. Y ya está ahí el otoño, a la vuelta de la espalda de Baltasar.