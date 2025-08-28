El Dúo Dinámico se formó en 1958, grabaron su primer EP en 1959, su primer éxito fue Quince años tiene mi amor, grabada en 1960 e incluida en la banda sonora de Botón de ancla, dirigida por Miguel Lluch en 1961, un remake de la que había dirigido Ramón Torrado en 1948 con Fernán Gómez y Antonio Casal. Ese mismo año 61 el éxito de Quisiera ser los convirtió, y así por muchos años, en un número uno.

Son uno de los símbolos más potentes de la España dinámica del desarrollismo que iba saliendo de las miserias de los años 40 y las estrecheces de los 50. Basta comparar las dos versiones de Botón de ancla para visualizarlo: el dictador es el mismo, la ideología se ha convertido en una no-ideología que mantiene la mayoría de los símbolos fascistizantes tras haberlos vaciado del todo, un año antes de que se formara el Dúo los tecnócratas habían subido al poder, los guardiamarinas son estos dos jóvenes modernos de aire americano y se ha pasado del blanco y negro al color.

El año en que grabaron su primer EP Eisenhower visitaba Madrid y se aprobaba el Plan de Estabilización y un año después del éxito de Quisiera ser se nombraba el noveno Gobierno de la dictadura, el de Castiella, Navarro Rubio, Lora Tamayo, López Bravo o Fraga. Todo cambiaba para que todo siguiera igual. O, mejor dicho, porque el Régimen tenía poco de gatopardesco, para que Franco siguiera en el Pardo. Que este dúo fuera el autor del La, la, la en 1968 refuerza su capacidad para representar esa década.

Además de sus estupendas canciones, de su buen talante, de su larguísima carrera con una singular capacidad para adaptarse sin dejar de ser ellos mismos, el Dúo Dinámico es una parte de la historia sentimental de España y uno de los símbolos capaces de evocar una época de la política y la sociedad españolas. Es el poder de la música popular moderna que Basilio Martín Patino utilizó tan magistralmente en Canciones para después de una guerra. Si hubiera realizado Canciones para después de una hambruna, el Dúo Dinámico hubiera sido clave para representar la transición de los años 50 a los 60. Es un poder del que carece la “música seria” compuesta en esos años. Óiganla y nada verán. Oigan al Dúo Dinámico y verán desplegarse la España del desarrollismo. DEP Manuel de la Calva.