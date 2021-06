No se podrá quejar Juan Espadas. Nunca tantos ministros se habían acercado cargados de buenas noticias para Sevilla: de la financiación de la ampliación del tranvía a la compra de las casas del Patio de Banderas o la inyección de 18 millones para asegurar la viabilidad de Tussam en tiempos de pandemia y de pocos viajeros. Desde que el alcalde se ha convertido en el candidato de la dirección de su partido para dirigir al PSOE andaluz y enfrentarse a Juanma Moreno por la Presidencia de la Junta, la generosidad de Madrid no conoce límites. Esta semana estuvo en la Plaza Nueva la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero seguro que no es la última visita.