Un gol que suple al de Marcelino

Marcelino ya ha encontrado sustituto en el imaginario del aficionado español. Aquel cabezazo del 21 de junio de 1964 que hizo hincar la rodilla al legendario Lev Yashine pasó a la reserva este viernes cuando el tiempo galopaba sin tregua hacia las nueve en todos los relojes de la noche bávara. El gol del gallego que hizo feliz a todo un país ha tardado sesenta años en pasar a la reserva, pero nunca es tarde etc. etc. etc...

La foto del gol de Mikel Merino a Neuer ya es digno de exponerse en las mejores muestras de fútbol gráfico. Nadie como Carlos Santillana fue retratado en ese trance de gol acrobático. Es de los goles que encierran más plasticidad con la combinación de imagen y valoración. Influye trascendentalmente el valor que dicho gol tenga en el resultado del partido y, por supuesto, la importancia de dicho partido. Y el gol de Merino reúne todas las características para ser celebrado.

Y lo que son las cosas, pues si ese gol no se produce le hubiera costado trabajo a Luis de la Fuente explicar los relevos. Y es que hubo dos partidos bien distintos hasta que decidió prescindir del trío atacante y a partir de ahí. Con la marcha, sobre todo, de Nico y Lamine, Alemania nos avasalló mientras nos defendíamos mal que bien aculados ante un Unai Simón muy acertado. Y ese acoso nos trajo el disgusto del gol de Wirtz que nos llevaba a una prórroga temible.

Muy mal lo pasó España desde aquellos cambios hasta el gol redentor de Merino. Un gol que puede valer una Eurocopa, pero que, de momento, sirvió para defender al seleccionador de unas críticas que ya le llovían en la inmisericorde inmediatez de las redes sociales. Por eso, aquel gol de Marcelino que tanta alegría nos produjo ya tiene su sustituto natural en el que consiguió Merino cuando ya sólo quedaba rezar cuanto se supiera para no errar en los penaltis.