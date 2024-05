Le preguntaron al sevillano José Díaz Ramos, el que fue secretario general del Partido Comunista de España en la II República, qué le parecería si el pueblo español decidiera en referéndum la prohibición de las corridas de toros, a lo que respondió: “Lo aceptaría, pero diría que, por primera vez, el pueblo se ha equivocado”. ¿Qué pasaría si el pueblo español pudiera votar sobre este asunto? No creo que vaya a hacer falta una consulta a la ciudadanía porque los toros hace años que comenzaron a decaer y es más que probable que en algunas décadas asistamos a su desaparición. El Gobierno, por si acaso, está ya en la labor de acabar con la Fiesta Nacional por el asunto del maltrato animal, según el actual ministro de Cultura, el señor Urtasun, que se ha cargado de un plumazo el Premio Nacional de Tauromaquia. Otra cosa es que pueda acabar con los toros.

Las tradiciones de un país son la base de su cultura y los toros en España, algo más que una fiesta. Que todo gira en torno a la muerte de un animal, el toro, uno de los más hermosos y bravos de la tierra, es indudable, pero si es solo por eso, por el sacrificio de un animal y no por una cuestión ideológica, la guerra está servida porque somos un país de muchas fiestas populares en las que se maltrata a los animales. La izquierda española no quiere toros, aunque el citado líder comunista sevillano fuera un gran taurino y el toro de Osborne lo diseñara también un rojo de talento, Manolo Prieto. ¿Por qué es de derechas la tauromaquia? ¿Porque es una tradición española? Si pudiera, la actual izquierda de mercadillo, de pijos, acabaría no solo con los toros sino con las procesiones de Semana Santa y el flamenco. Todavía se dice que el arte jondo es una cosa del franquismo.

Escuché decir en Córdoba hace unos días al bailaor trianero Antonio Canales, en la Universidad, que hasta que no llegaron Joaquín Cortés, Sara Baras y él, el baile era poco más o menos que algo casposo del franquismo. Lo diría por Antonio Gades y Mario Maya, que ya eran vanguardia de la danza y antifranquistas antes de que él naciera. ¿Damos una lista de la cantidad de artistas intelectuales de izquierdas que fueron y son grandes taurinos, desde Alberti a Sabina? Que el ministro de Cultura haya quitado el Premio Nacional de Tauromaquia de manera unilateral demuestra el nivel y la amenaza que significa esta izquierda, porque después de esto vendrán otras atrocidades. Pero, al parecer, el gran problema de España no es la extrema izquierda, sino la extrema derecha.