¿Les importan las fotos?

Es rigurosamente cierto que estamos en la era de la imagen y precisamente por eso no todas tienen el mismo valor. Nos encanta ver las fotos de los amigos y/o conocidos para cotillear los modelitos, los viajes, las compañías... Nos encanta ver las de nuestra familia querida para saber cómo se lo pasan, si están bien o si van suficientemente abrigados. Nos interesan las fotos de actualidad que cada día seleccionamos y les mostramos en las páginas (web o impresas) de estos diarios porque nos sitúan en el mundo que nos rodea.

Pero, ¿alguno de ustedes se ha parado a pensar en el lugar exacto que ocupa un determinado cargo público? ¿Si está en el centro, a la derecha o a la izquierda? ¿Saben, si quiera, si los alcaldes o alcaldesas que los rodean son de su mismo partido o tienen otro color político?

Son preguntas pertinentes en esta semana de Fitur, una feria económica indudable que es también una feria de las vanidades. Ya saben, no hay nada que guste más a un concejal raso que una recepción en Fitur. Pero tal vez aquí se aprecie claramente la distancia que separa a los políticos y a los ciudadanos. Porque una cosa son las aburridas fotos oficiales, y otra las que hacen los magníficos fotoperiodistas que nos muestran lo que allí sucede.

El protocolo aporta orden institucional, evita codazos y da seguridad a todos los cargos públicos que acuden a un acto. Pero a los ciudadanos de a pie no les interesa lo más mínimo. Es más, yo creo que ni siquiera sirve para mejorar las percepciones de un determinado líder político.

En este Fitur ha habido muchos movimientos interesantes que no se han visto, pero que aportan mucha información, en los partidos andaluces. Desde el PSOE han trabajado arduamente para que su lideresa, María Jesús Montero, apareciese siempre rodeada de numerosos cargos sonrientes. No hacía falta demasiado esfuerzo: todo el mundo se quiere retratar a su lado; ya saben, es el momento de recolocarse.

Desde el PP, que recuerdo que gobierna la Junta con mayoría absoluta, el trabajo ha sido a la contra. A los móviles de todos los cargos del partido en Andalucía les llegó un mensaje claro de sus jefes orgánicos: “Es importante que hoy en el stand de Andalucía en Fitur nuestros alcaldes y diputaciones no le den cobertura a la visita que va a hacer María Jesús Montero. Recordad que cuando nuestro presidente iba estando en la oposición, allí no había nadie, así que no se empiecen a hacer fotos con esta señora. Os ruego que hagáis extensivo este mensaje”. Era importante que nadie se despistase. Por si acaso.