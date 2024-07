La muerte de Brenda

Ha muerto Brenda, sí, la chica de los ojos verdes y el pelo oscuro que protagonizaba la mítica serie de los 90 Sensación de Vivir. Ha muerto la actriz, Shannen Doherty, a los 53 años de edad, de un cáncer, arruinada por los costosos tratamientos a los que se había sometido. Se marchó este pasado 13 de julio de 2024, en su casa de Malibu, California, Estados Unidos.

En estos días de playa con los tiempos que marca la infancia de mi hijo y mi sobrino, pienso en como tres décadas antes, con pocos años más que ellos, miraba Sensación de vivir embelesada. Mis abuelos, Sanlúcar de Barrameda y, la posibilidad de que me dejaran ver la serie americana de bellas casas, amoríos diversos y una vegetación espectacular era lo más. Y Brenda, Shannen Doherty, era como el ideal de hermana y novia perfecta en un mundo perfecto.

Ahora, más de 30 años después entiendo lo imperfecto de un mundo donde los tratamientos oncológicos terminan por dejarte si un duro para acabar pidiendo dinero a fans por sobrevivir. En Estados Unidos no puedes ponerte enfermo, no si no tienes dinero. Ese mismo Estados Unidos donde a solo 150 metros puede un supuesto chaval trastornado de 20 años saltarse todas las “súper” medidas de seguridad y pegar varios tiros muy cinematográficos a un candidato a presidente.

A menudo criticamos, con o sin razón, nuestro estado de derecho, nuestro sistema nacional de salud. Nos embarcamos en discusiones profundísimas muy enfadados y, todo sea dicho, muy paralizados. Sin embargo, se nos olvida que muchos de los que han sobrevivido en este país a una enfermedad lo han hecho gracias a un Estado que no los ha obligado a tener que ser una celebridad para que los asistieran. Se nos olvida defender una sanidad que permite que tu cuenta bancaria no sea “la sensación de vivir”, pero que recibas el tratamiento que necesitas… tengas el apellido que tengas, seas del barrio que seas. Estamos todos muy enfadados, sí, y, ¿qué hacemos? Nos jactamos de comentar las bondades y virtudes del último lanzamiento de Apple, o del nuevo look del fashion de turno, y los que defienden “la salud y la libertad” parecen unas raras avis.

Querido lector, querida lectora, Brenda ha muerto, y lo ha hecho en un país donde ella afortunadamente pudo pagarse parte de sus tratamientos por los beneficios de su carrera y que aun así fueron insuficientes. ¿Qué hubiera pasado con la chica que surte gasolina en Malibú? Seguramente hubiera muerto, igual de arruinada y desolada, muchos meses o años antes. Shannen Doherty llevaba luchando contra la enfermedad desde 2015 y gracias a ella se puso un altavoz inmenso a la importancia de la salud y, el derecho a la misma.

Según la Organización Mundial de la Salud, la equidad en salud se refiere a la ausencia de diferencias injustas y evitables entre diferentes grupos poblacionales. En este sentido la Teoría de la Justicia Distributiva, propuesta por John Rawls en 1971, se basa en dos principios: que cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas compatibles con un esquema similar de libertades para los demás, y que las desigualdades sociales y económicas deben ser arregladas de modo que sean tanto razonablemente esperadas para ser en beneficio de todos, como vinculadas a cargos y posiciones asequibles para todos.