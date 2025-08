EN su carta de dimisión, el ex comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana de Valencia, José María Ángel Batalla, además de no entonar su mea culpapor falsificar sus méritos académicos, insinúa su condición de víctima y reitera su encendida defensa de la libertad, la justicia y la democracia. Ésta es quizá la gran aportación intelectual de quien se customizó su título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía, prácticas que emuló su esposa, Carmen Ninet, para ocultar que no tenía la titulación universitaria requerida para ocupar el puesto de subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. En cualquier caso, tienen un espejo en el que mirarse. Pedro Sánchez Pérez-Castejón es una de las entradas del libro de Ricardo Álamo Plagiarios & Cía. Un Diccionario(Renacimiento). Cuando el presidente defiende a los demás, incluido el fiscal general del Estado, en realidad se está defendiendo a sí mismo. El síndrome de los libros de autoayuda. Mártir de la libertad y de la democracia. El siglo XIX produce un desgarro en el humanismo con el auge del capitalismo y el socialismo, vulgo la derecha y la izquierda, aunque la China del siglo XXI, que ya despertó del título del libro de Alain Peyrefitte, haya acuñado el capitalismo de izquierdas y el Moloch de las redes esté poniendo los cimientos de un comunismo de derechas. Hay una raya entre capitalismo y socialismo con una simple inversión de palabras.

El primero defiende la libertad del negocio; el segundo, el negocio de la libertad. Cuanto más fuerte suene la palabra libertad, más negocio se hará bajo cuerda. Causas reaccionarias como la defensa del aborto o el pábulo a los nacionalismos se visten de libertad porque en el fondo esconden negocios de pingües beneficios. Lo dejó bien claro la cúpula del Ente cuando se reunió con el Consejo de Informativos de Televisión Española, hartos de que productoras ajenas (Malas Lenguas, Mañaneros) le coman la tostada a los trabajadores de plantilla. En la Facultad nos enseñaron a distinguir información y opinión. El director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, se ha inventado una tercera vía. “Son programas de actualidad, no informativos”. En realidad, lo que hacen Javier Ruiz y Cintora es papilla ideológica. Y nuevamente detrás de la libertad, susurrante, casi furtiva, aparece la anaconda del negocio. Para poner fin a las quejas, el directivo catódico justificaba la presencia de los oriundos, como en el fútbol de antaño, con el argumento de "las audiencias". El negocio.