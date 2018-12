La noche se hizo plácida desde muy pronto

Estábamos en la noche más complicada de la contemporaneidad sevillista tras la convulsa junta del lunes y el equipo tenía ante sí la ineludible necesidad de ganar. Parafraseando al anterior presidente, se trataba de ganar sí o sí. No cabía el término medio y el Sevilla salía a escena con el cuchillo en la boca y el prohibidas las distracciones grabado en la sesera, pero no se esperaba que las cosas saliesen tan a pedir de boca y tan pronto.

A los diez minutos daba la impresión de que si el polaco encargado de poner orden pitaba el final nadie iba a enfadarse. Dos concesiones de solteros contra casados del lentísimo Fjoluson le ponían al Sevilla la alfombra roja hasta el sorteo del lunes en Nyon. Ben Yedder encontraba en el central ruso la horma de su zapato, le quitaba la cartera en ambas ocasiones y todo ya a favor de querencia en la considerada primera final del curso para la tropa de Pablo Machín.

La cuestión estaba en ganar o ganar y bien que el Sevilla salía con la lección aprendida ante un Krasnodar que, a esas alturas del partido, se tentaba la ropa no fuera a quedarse lejos de la competición. Y no más salir para el segundo asalto, una jugada que deja el pleito visto para sentencia. Penalti por manos, expulsión del racial Ramírez y Banega que ajusticia al Krasnodar, que ya no dejará de tentarse la ropa con un ojo en la hierba y otro en a ver qué hace el Standard en Turquía.

El segundo tiempo, ya con la superioridad numérica sumándose a la físico-técnica, el Sevilla se adueñó del balón, no dejó salir a los rusos de su campo y ni un solo problema para cumplir con el objetivo. Fue todo en una noche anticipadamente complicada por la convulsión social que se ha enseñoreado del club, pero que fue tornándose plácida desde ya antes de empezar a sudar. El Sevilla sigue vivo en su competición preferida y es que todo fue como debía ser, claro que sí.