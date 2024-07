Y Pamplona volvió a lo de siempre

Sonaba monocorde, como en un sostenido lamento el "Pobre de mí" y todo tocaba a su fin. Otros sanfermines a la memoria, un recuerdo de cómo puede el hombre dar rienda suelta a los sentidos sin vallas que limiten el campo de los comportamientos. Hoy ya no se madrugará en la sala de estar para ver ese anacronismo que es el encierro. Parece mentira que no ocurran más desgracias viendo las dificultades de la manada para abrirse paso entre una turbamulta que no guarda una mínima dosis de coherencia. Todo acabó con la corrida de Miura por Estafeta al Paseo de Hemingway para que después, por Sarasate, la Taconera o la Plaza del Castillo, el Pobre de mí" llenase de nostalgia Pamplona, un pueblo que pierde su inveterado sello de austeridad durante una semana en favor de la desmesura más desmesurada.