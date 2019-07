¿Qué pinta la ikurriña en Pamplona?

Democracia, ¿qué es democracia? Democracia es que lo que se haga sea siempre lo que queremos, algo así como lo de que la Justicia es un cachondeo siempre que la sentencia no se ajuste a nuestro gusto. Ya habían conseguido esos que tienen la patente de demócratas hacer algo que llevaban persiguiendo desde que la flebitis aceleró la reinstauración de la democracia. Lo de colocar la ikurriña en el balcón consistorial de Pamplona era un viejo anhelo abertzale y un paso importante para la euskaldunización de Navarra. ¿Y qué pinta en Iruña la bandera de Sabino Arana? No sólo no pinta nada sino que es repudiada por la mayoría del pueblo navarro, por lo que un alcalde con dos pares la mandó retirar la tarde del chupinazo. Ya era hora de que la democracia auténtica moviese los resortes de una sociedad ya cansada de pedir perdón sin nada que hacerse perdonar.